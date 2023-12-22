نعمان بلعياشي يزيل الستار عن جديده الفني “حياتي”

2023-12-22 / 13:28
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القسم الفني: هبة بريس

أفرج الفنان المغربي نعمان بلعياشي عن جديده الفني الذي يحمل عنوان “حياتي”، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

ونشر الفنان المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام مقطع فيديو من عمله الجديد مرفوق بتعليق جاء فيه:”حبابي كيف واعدتكم، حياتي أول أغنية من الألبوم الأول ديالي خرجات والماجي أحلى بزاف”.

وواصل قائلا:”تسناو مفاجئات كثيرة في سنة 2024 و متنساوش تگولولي كيف جاتكم حياتي”.

وجدير بالذكر أن الفنان الشاب أعلن في وقت سابق عن مفاجأة لجمهوره عبارة عن ألبوم غنائي، قائلا :”أكثر من عشر سنين ديال المسيرة الفنية، عشر سنين غمرتوني فيها بحب كبير و دعم أكبر.. غيكون عندنا لقاء بأول ألبوم فالمسيرة ديالي بعنوان “حياتي” وهو نفسو عنوان الأغنية الأولى اللي غتسمعوها قريبا باش نختمو بها سنة 2023″.

وأضاف قائلا: “بقية الألبوم بكل المفاجآت الجميلة اللي فيه غيكون عندكم معاه موعد فبداية السنة المقبلة.. شكرا بزاف على الدعم ديالكم والحب ديالكم وكنتمنى نكون دائما عند حسن الظن كنبغيكم بزاف”.

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