خروقات مقالع الرمال تضيع على خزينة الدولة أكثر من 166 مليون درهم

2023-12-22 / 12:02
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي و الذي تطرق لعديد المواضيع من بينها مقالع الرمال التي تشهد فوضى كبيرة.

و في هذا الصدد، أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن خروقات مقالع الرمال تضيع على خزينة الدولة أكثر من 166 مليون درهم و هو رقم مهم جدا.

و أضاف تقرير مجلس العدوي بأن معدل كميات الرمال المستخرجة غير المصرح بها يقدر بنحو 9.5 ملايين متر مكعب في السنة، وهو رقم يعادل أربعة أخماس كميات الرمال المستهلكة بالمغرب.

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