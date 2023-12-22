الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من دعم الدورة الثالثة لسنة 2023

هبة بريس

كشفت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية التابعة للمركز السينمائي المغربي، عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم برسم دروتها الثالثة من سنة 2023.

وذكر بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللحنة التي عقدت دورتها الثالثة برسم السنة الجارية من 7 إلى 15 دجنبر 2023، تدارست المشاريع المرشحة للاستفادة من الدعم بعد الإنتاج (3 أفلام طويلة، وفيلم وثائقي واحد، وفيلم قصير واحد)، والمشاريع المرشحة للاستفادة من الدعم قبل الإنتاج (37 مشروع فيلم طويل، وتسعة مشاريع أفلام قصيرة، وخمسة مشاريع أفلام وثائقية، و6 مشاريع سيناريو مرشحة لدعم كتابة السيناريو).

كما تدراست اللجنة برئاسة بهاء الطرابلسي، وبحضور بوشرى بولويز، وسناء غواتي، وجيهان بوكرين، والسعدية عطاوي، ولطيفة مفتقر وخديجة فضي، وحسن الشاوي، وعبد الله أبو عوض، والمعطي قنديل وسعيد زربيع، 15 مشروع فيلم وثائقي قبل الإنتاج تهم التاريخ والثقافة والمجال الصحراوي الحساني.

وأوضح البلاغ أنه في ما يخص التسبيق على المداخيل بعد الإنتاج للأفلام الروائية، فقد تقرر منح مبلغ مليون درهم للفيلم الوثائقي “كذب أبيض” للمخرجة أسماء والمقدم من شركة INSIGHT FILMS.

وفي ما يخص التسبيق على المداخيل قبل الإنتاج، فقد تقرر منح مبلغ أربعة ملايين درهم لمشروع الفيلم الروائي الطويل “MISTRAL ” سيناريو وإخراج محمد مفتكر، والمقدم من شركة GEM PRODUCTION؛ وثلاثة ملايين درهم لمشروع الفيلم الروائي الطويل ” BRIBES “، عن سيناريو لجنان فاتن محمدي وإخراج جنان فاتن محمدي وعبد الله زيرات والمقدم من شركة ATLANTIS FILMS.

كما تقرر منح مبلغ ثلاثة ملايين درهم لمشروع الفيلم الروائي الطويل “يوم طويل” عن سيناريو وإخراج حكيم كبابي والمقدم من شركة MEDIA_PRO ASWAT NEWS، ومبلغ مليونين وأربعمائة ألف درهم لمشروع الفيلم الروائي الطويل”موفيطا”، عن سيناريو وإخراج الغزواني مدان، المقدم من شركة CYGNUS PRODUCTIONS.

وتقرر أيضا منح مبلغ مائتي ألف درهم لكل من مشروع الفيلم الروائي القصير ” OPPO, LES AUTRES ET MOI”، سيناريو و إخراج يوسف مشراف والمقدم من شركة LA PROD، ومشروع الفيلم الروائي القصير ” FRERES DE LAIT “، سيناريو وإخراج كنزة التازي، والمقدم من شركة ARTS ET TECHNIQUES AUDIOVISUELS .

من جهة أخرى، قررت اللجنة مع دعم في مجال كتابة السيناريو بقيمة مائة ألف درهم لكل من مشروع سيناريو الفيلم الروائي الطويل ” CE PASSE -LA OU LE LOUP NOIR “، لأمنا فرحاتي والمقدم من شركة HERACLES PRODUCTIONS ؛ ومشروع سيناريو الفيلم الروائي الطويل ” LES FEUX ERRANTS”، سيناريو غيتة قصار والمقدم من شركةOLIVAR FILMS.

وفي ما يتعلق بدعم إعادة كتابة السيناريو، فقد تقرر منح مبلغ مائة ألف درهم لمشروع الفيلم الروائي الطويل “BATTY”، سيناريو وإخراج محمد رؤوف السباهي والمقدم من شركة YAZ’IMAGE؛ ومثلها لمشروع الفيلم الروائي الطويل ” طير لجبال “، سيناريو داوود ولاد السيد، وإخراج عبد الإله الجوهري والمقدم من شركة BEST DRONE .

وفي ما يخص الأفلام الوثائقية حول التاريخ والثقافة والمجال الصحراوي الحساني، فقد قررت اللجنة منح دعم في إطار التسبيق على المداخيل قبل الإنتاج، بقيمة مليون درهم لمشروع الفيلم الوثائقي “لخيمة” سيناريو لحبيب عديد، وإخراج أحمد بوشلاغة والمقدم من شركة SAKIA PRO ؛ ومليون درهم لمشروع الفيلم الوثائقي “مشهدية الفيافي”، سيناريو حسن يوسفي وإخراج ياسين أيت فكر، المقدم من شركة MADES VISION.

كما قررت اللجنة في الفئة نفسها، منح مبلغ مليون درهم لمشروع الفيلم الوثائقي “حراس لكصر” ، سينارو لمغايرفي النيمة وإخراج عايدة بويا والمقدم من شركة MEDIA_PRO ASWAT NEWS، ومنح مبلغ تسعمائة وعشرين ألف درهم لمشروع الفيلم الوثائقي “الدلالة”، سيناريو عبد القادر الطويف وإخراج يوسف ايت منصور، والمقدم من شركة 7ème ART PRODUCTION، ومبلغ تسعمائة ألف درهم لمشروع الفيلم الوثائقي ” آثار مترحلة”، من سيناريو علي سالم يارا وإخراج علية الطوير والمقدم من شركة ZORBA PROD .

وفي ما يتعلق بدعم إعادة كتابة السيناريو الخاص بهذه الفئة، فقد قررت اللجنة منح مبلغ ثمانين ألف درهم لمشروع الفيلم الوثائقي”أجنحة الصحراء “، سيناريو وإخراج عبد الغفور الله يستر، والمقدم من شركة PLOT PICTURES.

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