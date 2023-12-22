بسبب عدم قدرتها على “تأدية مهامها”.. فرنسا تغلق سفارتها في النيجر

2023-12-22 / 10:09
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هبة بريس - وكالات

قالت مصادر دبلوماسية، أمس الخميس، إن فرنسا قررت إغلاق سفارتها في النيجر، بعد أن أصبحت غير قادرة على “العمل بشكل طبيعي أو تأدية مهامها”.

ونقلت وكالة “فرانس برس” للأنباء عن المصادر أن “السفارة الفرنسية في النيجر لم تعد قادرة على العمل بشكل طبيعي أو أداء مهامها. بناءً على هذا الوضع، قررنا إغلاق سفارتنا في الفترة المقبلة”.

وأشارت المصادر إلى أن البعثة بدأت إجراءات “صرف وتعويض” للموظفين المحليين.

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