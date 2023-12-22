600 مليار درهم هي ميزانية المملكة .. منين كاتجمع وماهي أبرز المداخيل؟

2023-12-22 / 10:29
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في أواخر كل سنة، يصبح مصطلح “مشروع قانون المالية” متداولا بشكل كبير بين صفوف المغاربة و خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن الغالبية ليس لها اطلاع و معرفة دقيقتين بمحتويات قانون المالية الذي يرهن البلاد لسنة كاملة وفق توجهات معينة.

تتكون ميزانية المغرب من مداخيل و مصاريف، مداخيل تتنوع بتنوع القطاعات و مصاريف تختلف باختلاف المجالات، فكم هي إيرادات المملكة وكم تصرف؟

جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2024 الباب الأول و هو مخصص للموارد العمومية، و في مقدمتها الضرائب حيث فصل القانون في نسبة و قيمة كل السلع و البضائع و الخدمات الخاضعة للضريبة.

و في الجداول التالية ننشر لكم توقعات مداخيل المملكة خلال سنة 2024:

كما توجد مداخيل أخرى للدولة مثل الحسابات الخصوصية و مداخيل مؤسسات عمومية و شبه عمومية و خاصة، و غيرهم من المداخيل، و سنخصص الجزء الثاني لنفقات الدولة و الاعتمادات المرصودة لكل قطاع…

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