سباق الأوسكار.. الفيلم المغربي “كذب أبيض” في القائمة قبل النهائية لأفضل فيلم أجنبي
هبة بريس - القسم الفني
تأهل الفيلم المغربي “كذب أبيض” لمخرجته أسماء المدير للدور الثاني من التصويت في سباق جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.
وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية، مساء الخميس، أن الفيلم المغربي سيتنافس مع 14 فيلما أجنبيا تأهلت بدورها للمرحلة الثانية من التصويت من أصل 88 فيلما.
وفي هذا الصدد، كتبت أسماء المدير، على حسابها بموقع “انستغرام”: “المغرب باق.. فعلناها ثانية”. وأضافت “شكرا لفريق الفيلم الرائع.. وزارة الثقافة.. المركز السينمائي.. الخزانة السينمائية.. الجزيرة الوثائقية.. مهرجان مراكش.. الأصدقاء والصديقات.. وآخرون وأخريات. شكرا على دعمكم لسينما بلدنا”.
هذا ويشار الى أن فيلم “كذب أبيض”، فاز بجائزة “نظرة ما” في مهرجان كان بدورته الأخيرة، كما حاز مؤخرا على النجمة الذهبية خلال الدورة 20 من مهرجان مراكش الدولي للفيلم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
وبالتوفيق والنجاح للفلم المغربي ..
نتمنى ان يحصد جائزة أوسكار..
Machaellah 3lihom
Saraha film zewin
السنما المغربية راه كتزيد إلى الامام
Tebarklah Tebarklah
” بعيداً عن الأوسكار قريباً من الكوميديا ” هناك ثلاثة أفلام لعادل إمام رجب على صفيح ساخن، شعبان تحت صفر، رمضان فوق البركان، و بلا شك الجميع يتذكر عندما إختلاس عادل إمام و قابله وكيل وزاة و فرح عادل إمام عندما قال له يابني لكن هناك فيلم لم يظهر بعد لوكيل وزارة في الشهر العربي الرابع شوال وقف في الجو، حيث لمحت الجرائد إلى إختفاء أموال فتضايق وكيل وزارة و راح إشترى طيارة بكاتالوج و يتبع قيادتها في الجو عبر تصفع الكاتالوج ورقة ورقة إلى أن وصل إلى نهاية وجد مكتوب يتبع في العدد القادم ! هههه في المثل الشعبي يقول وقف شيخ الحمار في العقبة لكنه هنا وقف في الجو هههه إلى فيلم حنفي الأبهة، هضيقوني في عيشتي ليه هي نقصة و ينزل ضرب في المساجين و يتدخل الضابط و يقول عادل إمام ثانية واحدة أوضابو و الضابط يقول سيبو يعني الضرب على المزاج و لما راح و يأمور المأمور بجلده عشرون جلدة و في وسط تنفيد العقوبة لا بأى دي 15 و الضابط يقول 10 و هو يقول هو أنت إلي تتضرب و لا أنا إيه رأيك أن دي 17 تدخل المؤمور في الجدال في إيه يا عادل إمام ؟ و يرد في إيه يعني إيه بغالط في العدد و يرد المؤمور أسكت خالص .. زي بعضو هههه محشش عينوه مدير بالسجن، جمع السجناء كلهم و قال لهم : يا إما تنضبطوا و إلا مع السلامة هههه عادل إمام يقول بعد نجاحي في الثمانينات زادت وسوستي و رفضت تخفيض أجري كان من الطبيعي بعد رجب أن يأتي شعبان ثم رمضان .. صخرة أشبه بصخرة سيزيف حملها الفتى الفقير بدأب من السفح إلى القمة، لقد صار إبن الحارة الشعبية نجماً لامعاً و سفير لأشهر منظمة دولية في التاريخ الحديث من الحارة إلى السفارة ….