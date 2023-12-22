سباق الأوسكار.. الفيلم المغربي “كذب أبيض” في القائمة قبل النهائية لأفضل فيلم أجنبي

هبة بريس - القسم الفني

تأهل الفيلم المغربي “كذب أبيض” لمخرجته أسماء المدير للدور الثاني من التصويت في سباق جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية، مساء الخميس، أن الفيلم المغربي سيتنافس مع 14 فيلما أجنبيا تأهلت بدورها للمرحلة الثانية من التصويت من أصل 88 فيلما.

وفي هذا الصدد، كتبت أسماء المدير، على حسابها بموقع “انستغرام”: “المغرب باق.. فعلناها ثانية”. وأضافت “شكرا لفريق الفيلم الرائع.. وزارة الثقافة.. المركز السينمائي.. الخزانة السينمائية.. الجزيرة الوثائقية.. مهرجان مراكش.. الأصدقاء والصديقات.. وآخرون وأخريات. شكرا على دعمكم لسينما بلدنا”.

هذا ويشار الى أن فيلم “كذب أبيض”، فاز بجائزة “نظرة ما” في مهرجان كان بدورته الأخيرة، كما حاز مؤخرا على النجمة الذهبية خلال الدورة 20 من مهرجان مراكش الدولي للفيلم.

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