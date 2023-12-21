“فلسطين بوصلة القلب ..” مهرجان طنجة الدولي للشعر في دورته الحاية عشر

هبة بريس - مكتب طنجة

أعلنت جمعية طنجة المدينة للتنمية والثقافة عن تنظيم الدورة الحادية عشر لمهرجان طنجة الدولي للشعر أيام 26 و 27 و 28 نونبر الجاري.

وأكدت الجمعية في بلاغ لها أن هذه الدورة تنظم تحت شعار “فلسطين.. بوصلة القلب في الشعر والذاكرة” أيام 26-27-28 دجنبر 2023 بالمركز الثقافي إكليل {عين قطيوط} إبتداءً من الساعة السادسة مساءً، بُغْيَة تحقيق صفة طنجة كعاصمة للشعر والشعراء، وسعياً مرة أخرى إلى الإنصات للقصيدة بمختلف تلاوينها وأطيافها والتأمل في خصوصية البوح الشعري والذاتي والتجارب المتعددة، عبر القراءة والنقد والتفاعل والحوار بين الأجيال، في سياق متفاعل مع القضية الأم، قضية فلسطين.

ويهدف برنامج المهرجان لهذه السنة إلى الإصغاء بعمق للذوات الشاعرة المبدعة بجمال بوحها وأشكالها المختلفة لغوياً وتعبيرياً عبر أدواتها الباذخة، في سياق التفاعل مع القضية الإنسانية الأولى، بإجماع شعوب العالم، ويراهن على كل ما هو إنساني برصد قيم الحب والتعايش والسلام المنصهرة في جمال الحرف والكلمة المعبرة، في اتجاهات تندد بكل ما هو تطرف وعنف وتحريض.

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