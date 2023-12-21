طقس الجمعة .. بارد نسبيا مع تكون صقيع فوق المرتفعات

2023-12-21 / 22:05
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هبة بريس _ وم ع

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن يظل الطقس باردا نسبيا إلى محليا بارد مع تكون صقيع محلي فوق كل من المرتفعات والجنوب الشرقي والسهول الداخلية، وكذا بالشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية.

كما ستكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول بعض القطرات المطرية المحلية فوق الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية فوق شمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الشمالية.

وسيلاحظ تناثر غبار داخل الأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالأطلس الصغير.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05- و02 درجتين بالهضاب العليا الشرقية والأطلس وسفوحه الشرقية، وما بين 05 و12 درجة بالواجهة المتوسطية والمناطق الشمالية والوسطى وشمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 01 و06 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان مابين الدار البيضاء وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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