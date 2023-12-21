الصين .. تألق تلاميذ من الدار البيضاء متخصصين في الروبوتيك

2023-12-21 / 21:53
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هبة بريس _ الرباط

تمكن شباب مغاربة ينتمون لـ”مجموعة مدارس كايزن” بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، من حجز بطاقة للمشاركة في المسابقة الدولية للروبوتيك والذكاء الاصطناعي “Enjoy AI” التي أُقِيمَت بمدينة “Wuzhen” الصينية يَوْمَي 10 و11 من دجنبر الجاري، في مشاركة هي الأولى من نوعها لفريق مغربي متخصص في الروبوتيك على الأراضي الصينية.

وجاء في بلاغ أن المنظمة الأمريكية “اتحاد الذكاء الاصطناعي”، اختارت شباب العالم الأقل من 22 سنة مسرحاً لها، ليشهد تنافسا حماسياً بين عدة فرق عالمية في مختلف الاختبارات والفئات، فكان الشغف بالتكنولوجيا الجديدة روح هذه المسابقة التي ارتكزت مرحلتها الأولى على برمجة المشاركين للروبوت، فحصدت مؤطرة الفريق المغربي جائزة أفضل تنظيم لعام 2023.

وأشادت الفرق المشاركة واللجان المنظمة للحدث، وفقا للبلاغ ذاته، بالمستوى العالي وروح المنافسة اللذين أبان عنهما ممثل المغرب الذي أحرز 160 نقطة في المرحلة الأولى و220 نقطة في المرحلة الثانية من الاختبارات.

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