فرنسا.. الشرطة تعتقل طالبين حاولا تسميم معلمتهما

هبة بريس _ وكالات

ذكرت صحيفة “باريسيان”، أن الشرطة الفرنسية احتجزت اليوم الخميس، طالبين في مدرسة ثانوية في إيفلين بمنطقة باريس بفرنسا بعد محاولتهما تسميم معلمتهما باستخدام مواد التنظيف.

وقالت الصحيفة: “تم احتجاز طالب مدرسي في منتصف النهار برفقة أحد أصدقائه بتهمة محاولة التسميم والتواطؤ”.

واعترف الطالب بمحاولة تسميم المعلمة، قائلا إنه “نادم” على ما حدث، وذكرت الصحيفة أنه وفقا لمصدر مطلع على القضية، فإن الطالب أراد “المزاح” عن طريق سكب منظف النوافذ في فنجان المعلمة.

وقد وقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي، خلال حفل شاي بعد الظهر في نهاية العام نظمته المعلمة. وخلال الحدث، “أعطتها إحدى الطالبات كوبا” يحتوي على “مواد تنظيف”، وبعد ذلك شعرت بتوعك وتم نقلها إلى المستشفى.

وأفادت المستشفى أن حياة المعلمة ليست في خطر، وقد خرجت من المستشفى وقدمت شكوى، ففتحت النيابة العامة تحقيقاً في الأمر.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp