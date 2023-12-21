مكتب السكك الحديدية يعزي في وفاة الطفل عمر

2023-12-21 / 20:35
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هبة بريس _ الرباط

تقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية بتعازيه لعائلة الطفل عمر، الذي لقي مصرعه قبل أسبوعين، في محطة القطار الرباط أكدال.

وجاء في بلاغ صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه “بعد احترامه لفترة حداد الأسرة وحفاظه على خصوصية العائلة إثر الوفاة المفجعة للطفل عمر، يأبى المكتب الوطني للسكك الحديدية إلا أن يعرب عن تعازيه الحارة ومواساته الخالصة للوالدين المكلومين وجميع الأهل والأقارب”.

وأكد البلاغ أنه فور وقوع هذا الحادث المفجع، حرص المكتب على أن يكون رهن إشارة السلطات المختصة لتسليط الضوء على ملابساته وتحديد المسؤوليات.

وأبرز المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه يعمل جاهدا لاتخاذ كل التدابير لضمان شروط السلامة داخل المحطات وعلى متن القطارات

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