أشرف داري يتجه لمغادرة بريست في الميركاتو الشتوي

يتجه الدولي المغربي أشرف داري، مدافع نادي بريست الفرنسي لمغادرة فريقه والانتقال صوب وجهة جديدة خلال مرحلة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ووفقا لمصادر إعلامية فإن أشرف داري تلقى مؤخرا عروضا من إسبانيا وفرنسا والسعودية، وقد أبلغ إدارة ناديه برغبته في الرحيل وتغيير الأجواء.

وحسب نفس المصادر فإن إدارة بريست وافقت بالفعل على طلب اللاعب، وتتجه لتسهيل عملية خروجه في الميركاتو القادم بعدما فقد مكانته الرسمية في تشكيلة الفريق.

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