وزير الداخلية الإيطالي يعلن طرد مغربي هدد بشن هجوم في البلاد

2023-12-21 / 18:40
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هبة بريس _ وكالات

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي طرد مهاجر مغربي من البلاد على خلفية “تهديده بشن هجوم إرهابي في إيطاليا”.

وكتب بيانتيدوزي في منشور على منصة “إكس”: “المواطن المغربي الذي يبلغ من العمر 38 عاما، لم يكتفِ في أثناء اعتقاله عام 2016 بتهمة السرقة ومقاومة موظف عمومي، بمجرد مدح تنظيم الدولة الإسلامية فحسب، بل هدد أيضاً بشن هجوم إرهابي في بلادنا”.

وأضاف: “أظهر الرجل خلال اعتقاله في السجن موقفا عدائيا كبيرا دائما. وفي الساعات القليلة الماضية، تمت إعادته إلى المغرب تنفيذا لمرسوم الطرد الذي صدر بحقه”.

وكانت مصادر في رئاسة الوزراء الإيطالية قد أفادت في أغسطس الماضي بأن الحكومة بصدد تبني مجموعة من الإجراءات، تدخل حيّز النفاذ اعتبارا من الأول من سبتمبر التالي، لـ”تسريع وتبسيط عمليات طرد المهاجرين غير النظاميين، وبشكل خاص أولئك الذين يتبنون سلوكا عنيفا”.

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