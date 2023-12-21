لاعبو شباب المحمدية يواصلون الإضراب عن التداريب

لاعبو شباب المحمدية يواصلون الإضراب عن التداريب

2023-12-21 / 15:26
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يواصل لاعبو شباب المحمدية، إضرابهم عن التداريب، بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية العالقة في ذمة النادي.

وقرر لاعبو الشباب الامتناع علن خوض تداريب أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء، احتجاجا على غياب أي رد من إدارة النادي، رغم الفوز الأخير الذي حققه الفريق على اتحاد تواركة (2-1).

يذكر أن لاعبي العديد من الأندية في البطولة الاحترافية يضربون عن التداريب، نظرا لعدم توصلهم بمستحقاتهم المالية، على غرار اتحاد طنجة ويوسفية برشيد.

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