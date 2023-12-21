الشركة المروجة لدوري السوبر الأوروبي تعلن عن خطة لإطلاق مسابقة من “64 ناديا”

الشركة المروجة لدوري السوبر الأوروبي تعلن عن خطة لإطلاق مسابقة من “64 ناديا”

2023-12-21 / 16:06
0

قدمت شركة “أي 22” المروجة لدوري السوبر الأوروبي في كرة القدم المثير للجدل اليوم الخميس 21 دجنبر اقتراحا لإطلاق “مسابقة أوروبية مفتوحة جديدة”، تضم “64 ناديا بعد ان منح حكم محكمة العدل الأوروبية باعتبار قرار “ويفا” حول حظر الدوري السوبر إنتهاكا للقوانين، جرعة دعم جديدة.

ولم تقدم الشركة التي تم إنشاؤها للترويج لدوري السوبر الإنشقاقي عن دوري أبطال أوروبا بعد إطلاقه الفاشل في أبريل 2021، أي تفاصيل حول الموعد الذي قد تبدأ فيه المنافسة المخطط لها أو مقدار الدعم الذي تتمتع به، لكنها قالت إن المسابقة الجديد ستعتمد نظام الصعود والهبوط وسيتم بثها على الهواء مباشرة “على منصة بث جديدة”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إختيار 7 حكام مغاربة للمشاركة في قيادة مباريات كأس أمم أفريقيا

إختيار 7 حكام مغاربة للمشاركة في قيادة مباريات كأس…

2023-12-21 / 17:04
Photo of قرار صادم لمانشستر يونايتد بشأن مستقبل أمرابط

قرار صادم لمانشستر يونايتد بشأن مستقبل أمرابط

2023-12-21 / 16:42
Photo of لاعبو شباب المحمدية يواصلون الإضراب عن التداريب

لاعبو شباب المحمدية يواصلون الإضراب عن التداريب

2023-12-21 / 15:26
Photo of مستجدات أشغال ملعب فاس.. تحديث مرافقه وتغطيته و بناء مدرج إضافي

مستجدات أشغال ملعب فاس.. تحديث مرافقه وتغطيته و بناء…

2023-12-21 / 14:40
Photo of إصابة نايمار تغيبه عن “كوبا أمريكا”

إصابة نايمار تغيبه عن “كوبا أمريكا”

2023-12-21 / 12:52
Photo of المنتخب المغربي يحافظ على صدارة المنتخبات الإفريقية والعربية

المنتخب المغربي يحافظ على صدارة المنتخبات الإفريقية والعربية

2023-12-21 / 11:18
Photo of 3 وفيات وإصابات في انقلاب حافلة “مولودية البيض”.. والاتحاد الجزائري يجمد الأنشطة الكروية

3 وفيات وإصابات في انقلاب حافلة “مولودية البيض”.. والاتحاد…

2023-12-21 / 11:17
Photo of محكمة العدل الأوروبية تنتصر لدوري السوبر على “الفيفا” و”الويفا”

محكمة العدل الأوروبية تنتصر لدوري السوبر على “الفيفا” و”الويفا”

2023-12-21 / 11:11
Photo of محمد أمين طلال يتوج بجائزة “أفضل لاعب” في شيريف تيراسبول لعام 2023

محمد أمين طلال يتوج بجائزة “أفضل لاعب” في شيريف…

2023-12-21 / 10:56
Photo of تشافي: برشلونة افتقد إلى الروح أمام ألميريا

تشافي: برشلونة افتقد إلى الروح أمام ألميريا

2023-12-20 / 23:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق