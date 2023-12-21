الشركة المروجة لدوري السوبر الأوروبي تعلن عن خطة لإطلاق مسابقة من “64 ناديا”

قدمت شركة “أي 22” المروجة لدوري السوبر الأوروبي في كرة القدم المثير للجدل اليوم الخميس 21 دجنبر اقتراحا لإطلاق “مسابقة أوروبية مفتوحة جديدة”، تضم “64 ناديا بعد ان منح حكم محكمة العدل الأوروبية باعتبار قرار “ويفا” حول حظر الدوري السوبر إنتهاكا للقوانين، جرعة دعم جديدة.

ولم تقدم الشركة التي تم إنشاؤها للترويج لدوري السوبر الإنشقاقي عن دوري أبطال أوروبا بعد إطلاقه الفاشل في أبريل 2021، أي تفاصيل حول الموعد الذي قد تبدأ فيه المنافسة المخطط لها أو مقدار الدعم الذي تتمتع به، لكنها قالت إن المسابقة الجديد ستعتمد نظام الصعود والهبوط وسيتم بثها على الهواء مباشرة “على منصة بث جديدة”.

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