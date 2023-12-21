قرار صادم لمانشستر يونايتد بشأن مستقبل أمرابط

قرار صادم لمانشستر يونايتد بشأن مستقبل أمرابط

2023-12-21 / 16:42
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اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرارا صادما بشأن مستقبل الدولي المغربي سفيان أمرابط، الذي انضم إلى الفريق الصيف الماضي على سبيل الإعارة قادما إليه من فيورنتينا الإيطالي.

ووفقا لمصادر إعلامية إنجليزية فإن الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد اتخذ قرارا بالاستغناء عن اللاعب بعد نهاية الموسم، لعدم اقتناعه بالمردود الذي قدمه مع الفريق.

وحسب نفس المصادر فإن أمرابط لم يقنع تين هاغ ومكونات مانشستر يونايتد بمستواه، ما جعل النادي الإنجليزي يتخذ قراره بعدم التعاقد مع اللاعب بشكل دائم عند إنتهاء فترة إعارته من فيورنتينا.

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