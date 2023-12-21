إختيار 7 حكام مغاربة للمشاركة في قيادة مباريات كأس أمم أفريقيا

إختار الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” 7 حكام مغاربة ضمن قائمة الحكام الذين سيقودون مباريات نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة مطلع العام القادم بساحل العاج.

وضمت القائمة كلا من سمير الكزاز وبشرى كربوبي وجلال جيد كحكام ساحة.

كما تم اختيار لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد كحكام مساعدين، بينما تم اختيار رضوان جيد وزكرياء برنيسي ضمن قائمة حكام الفيديو.

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