الاكتشافات الغازية الجديدة بالمغرب تقلص الاستيراد إلى النصف

2023-12-21 / 16:51
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تواصل العديد من الشركات العالمية المتخصصة في التنقيب عن الغاز و البترول عملها في حقول واسعة و بمناطق مختلفة في المغرب خاصة بعد بروز مؤشرات إيجابية خلال مراحل الدراسات الأولية.

و في هذا الصدد، أعلنت الشركات المكلفة بالتنقيب عن وجود احتياطات مهمة من الغاز الطبيعي في حقلي تندرارة و العرائش حيث تم الشروع في المراحل النهائية لاستخراج الغاز من المنطقتين معا.

و أوضحت أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في اجتماع للجنة مراقبة المالية أن النتائج المعلنة بشأن بئر الغاز المستكشف بتندرارة والعرائش مشجعة.

و أضافت المسؤولة السالفة الذكر أن حجم المخزون متوسط وسيمكن من تزويد محطات إنتاج الكهرباء والبيع لبعض الموزعين المحليين و سيمكن من تقليص حجم الواردات الوطنية.

و شددت بنخضرة على أن المغرب مع إنتاج البئرين الجديدين سينتقل من تغطية 10 بالمائة إلى 40 أو 50 بالمائة من حاجيات السوق، حيث أن هذا الاكتشاف سيقلص قيمة الورادت الطاقية لكنه لن يجعل السوق الوطني في غنى تما حاليا عن السوق الدولية.

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‫27 تعليقات

  4. قول الصراحة تصدر عن مسؤول راحة البال لكل مواطن.
    أما الكذب على المواطنين لا يزيد إلا تعقيدا و زرع الشك و عدم الثقة و عدم الصراحة في كل ما يقوله و يصرح به المسؤول .
    كفانا تخذير للعقول ؟

    1
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  6. ههههه هاد بنخضرة تنعقل عليها منين كنت صغير فاش تعينات وزيرة الطاقة و المعادن دبا انا عندي أربعين سنة مزال ماشفت شي إنجاز تحقق على يد هاد السيدة

    1
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  7. تقررت زيادة بقيمة 10 دراهم في أسعار قنينات غاز البوتان من سعة 12 كيلوغراما، ابتداء من أبريل المقبل، على أن تتم زيادتان في الموعد ذاته خلال 2025 و2026.

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