مشروع كورنيش عين السبع.. شريط ساحلي عالمي سيغير وجه البيضاء بعد 18 شهر

2023-12-21 / 15:52
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

شكل جديد و كورنيش عالمي، هكذا ستبدو الدار البيضاء بعد حوالي سنة و نصف من الآن بعد اكتمال أشغال تهيئة الشريط الساحلي عين السبع زناتة.

و علاقة بالموضوع، فقد تم الكشف بحر هذا الأسبوع عن هوية المقاولة المكلفة بأشغال تهيئة هذا الشريط الساحلي الممتد على طول 3400 متر من منطقة ميموزا وإلى غاية النسيج بزناتة.

و قد فازت شركة مغربية بعقد تهيئة كورنيش عين السبع بقيمة مالية تبلغ 69.8 مليون درهم، وتم تحديد مدة قدرها 18 شهرا لاستكمال الأعمال.

هذا و كانت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتهيئة” قد أطلقت طلب عروض لتهيئة كورنيش عين السبع سيدي البرنوصي الذي يمتد على طول 3400 متر، ستساهم فيه جماعة الدار البيضاء و المديرية العامة للجماعات المحلية.

و سيتضمن كورنيش عين السبع العديد من المرافق الترفيهية و المساحات الخضراء و ملاعب القرب الرياضية و متنزهات طبيعية و مسارات لهواة المشي و الدراجات العادية، و فضاءات تجارية كبرى و مطاعم و مقاهي و محلات ماركات عالمية و غيرهم.

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‫10 تعليقات

  7. علاه اسيدي 7ملايين دولار حتى هي فلوس لمشروع خيالي وضخم ؟؟؟ كان اشرف حكيمي أولى بها ما دام دخله السنوي يتعدى رقمكم بكثير…؟؟!

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  8. المشكلة هو لايوجد الاتقان فى البنيّة التحتية مجرد زواق لاشيء غير هدا نريد مراقبة المشروع ودفتر اتحملات وليس بابك صحبي !!!!!

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  10. السلام عليكم الحمد لله انجاز رائع سيقضي على العشوائية التي كانت بهذه الشاطئ وتقضي على الشمكارة الذين كانوا يستولون على هاته المناطق الله يكمل بخير

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