مشروع كورنيش عين السبع.. شريط ساحلي عالمي سيغير وجه البيضاء بعد 18 شهر
هبة بريس ـ الدار البيضاء
شكل جديد و كورنيش عالمي، هكذا ستبدو الدار البيضاء بعد حوالي سنة و نصف من الآن بعد اكتمال أشغال تهيئة الشريط الساحلي عين السبع زناتة.
و علاقة بالموضوع، فقد تم الكشف بحر هذا الأسبوع عن هوية المقاولة المكلفة بأشغال تهيئة هذا الشريط الساحلي الممتد على طول 3400 متر من منطقة ميموزا وإلى غاية النسيج بزناتة.
و قد فازت شركة مغربية بعقد تهيئة كورنيش عين السبع بقيمة مالية تبلغ 69.8 مليون درهم، وتم تحديد مدة قدرها 18 شهرا لاستكمال الأعمال.
هذا و كانت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتهيئة” قد أطلقت طلب عروض لتهيئة كورنيش عين السبع سيدي البرنوصي الذي يمتد على طول 3400 متر، ستساهم فيه جماعة الدار البيضاء و المديرية العامة للجماعات المحلية.
و سيتضمن كورنيش عين السبع العديد من المرافق الترفيهية و المساحات الخضراء و ملاعب القرب الرياضية و متنزهات طبيعية و مسارات لهواة المشي و الدراجات العادية، و فضاءات تجارية كبرى و مطاعم و مقاهي و محلات ماركات عالمية و غيرهم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
الدارالبيضاء القلب النابض لافريقيا في الملاحة والتجارة ..
على المسؤولين الاهتمام أكثر بمدينة الدارالبيضاء..
اللهم يسر واحفظ بلدنا المغرب..
الدارالبيضاء من بين المدن المغربية الاكثر رواجا..
بفضل جهود العناية المولوية لصاحب الجلالة
نتمنى استمرارية وازدهار للدارالبيضاء ..
علاه اسيدي 7ملايين دولار حتى هي فلوس لمشروع خيالي وضخم ؟؟؟ كان اشرف حكيمي أولى بها ما دام دخله السنوي يتعدى رقمكم بكثير…؟؟!
المشكلة هو لايوجد الاتقان فى البنيّة التحتية مجرد زواق لاشيء غير هدا نريد مراقبة المشروع ودفتر اتحملات وليس بابك صحبي !!!!!
جميل جدا
السلام عليكم الحمد لله انجاز رائع سيقضي على العشوائية التي كانت بهذه الشاطئ وتقضي على الشمكارة الذين كانوا يستولون على هاته المناطق الله يكمل بخير