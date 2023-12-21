مشروع كورنيش عين السبع.. شريط ساحلي عالمي سيغير وجه البيضاء بعد 18 شهر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شكل جديد و كورنيش عالمي، هكذا ستبدو الدار البيضاء بعد حوالي سنة و نصف من الآن بعد اكتمال أشغال تهيئة الشريط الساحلي عين السبع زناتة.

و علاقة بالموضوع، فقد تم الكشف بحر هذا الأسبوع عن هوية المقاولة المكلفة بأشغال تهيئة هذا الشريط الساحلي الممتد على طول 3400 متر من منطقة ميموزا وإلى غاية النسيج بزناتة.

و قد فازت شركة مغربية بعقد تهيئة كورنيش عين السبع بقيمة مالية تبلغ 69.8 مليون درهم، وتم تحديد مدة قدرها 18 شهرا لاستكمال الأعمال.

هذا و كانت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتهيئة” قد أطلقت طلب عروض لتهيئة كورنيش عين السبع سيدي البرنوصي الذي يمتد على طول 3400 متر، ستساهم فيه جماعة الدار البيضاء و المديرية العامة للجماعات المحلية.

و سيتضمن كورنيش عين السبع العديد من المرافق الترفيهية و المساحات الخضراء و ملاعب القرب الرياضية و متنزهات طبيعية و مسارات لهواة المشي و الدراجات العادية، و فضاءات تجارية كبرى و مطاعم و مقاهي و محلات ماركات عالمية و غيرهم.

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