بركة يشتكي من “تبذير المياه” ويلمح لـ”انقطاعات مؤقتة” مستقبلا

هبة بريس - الرباط

اشتكى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، من اشكالية تبذير المياه رغم حملات التحسيس.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “نواجه إشكالية عقلنة استعمال الماء وعندنا مشكل التبذير رغم حملات التحسيس”.

وأكد الوزير على أن اللجان الجهوية المكلفة من الولاة والعمال ستعمل بكيفية يومية على تتبع حالة المياه، و ستتخذ كل التدابير اللازمة لعقلنة الطلب وحسن تدبير مخزون المياه.

ومن بين هذه التدابير، يضيف المسؤول الحكومي، التقليص من الضغط على المياه، وانقطاعات في المياه اذا كانت الضرورة على الصعيد المحلي وحسب تطور الوضعية في كل جماعة ومدينة.

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