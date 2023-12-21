بالتفاصيل.. وزير الماء يستعرض وضعية سدود المملكة

هبة بريس - لبنى أبروك

دق وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ناقوس الخطر، بخصوص الوضعية المائية لبلادنا.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن نسبة ملء السدود لا تتجاوز 23.5 % ، في حين بلغت السنة الماضية نسبة 31 %.

و أفاد الوزير أن واردات السدود خلال الـ 3 أشهر الأخيرة لم تتجاوز 519 مليون متر مكعب ، في حين بلغت مليار و500 مليون مكعب، مقارنة مع نفس الفترة خلال السنة الماضية.

وبلغة الأرقام، أضاف الوزير أن اللوكوس الذي يعتبر أكبر خزان في البلاد، المعدل السنوي 282 مليون متر مكعب ، هذه السنة دخلت 23 مليون متر مكعب، وملوية الذي يبلغ مخزونه السنوي 311 مليون متر مكعب واستقبل هذه السنة 121 مليومتر مكعب، وسبو مع سد الوحدة ومعدله السنوي 758 مليون متر مكعب، هذه السنة استقبل 90 مليون متر مكعب، وأبي رقراق ومعدله السنوي 147 مليون متر مكعب ، وبلغ مخزونه اليوم 14 ملايين متر مكعب، ثم ام الربيع الذي يبلغ معدله السنوي 694 مليون متر مكعب بلغت سعته 195 مليون متر مكعب، تانسيفت ومخزونه السنوي 98 مليون متر مكعب ليستقبل سوى 41 مليومتر مكعب، وسوس ماسة ومخزونه السنوي 160 مليون متر مكعب، استقبل فقط 10 ملايين متر مكعب، درعة واد نون مخزونه السنوي 165 مليون متر مكعب واستقبل 4 ملايين متر مكعب، وأخيرا زيز مخزونه السنوي 50 مليون متر مكعب واستقبل 21 مليون متر مكعب خلال الثلاث الأشهر الأخيرة.

واسترسل المسؤول الحكومي بالقول “هناك تخوف بالنسبة للمستقبل خاصة في عدد من المناطق”، قبل أن يختم بالقول”أملنا كبير في الله سبحانه وتعالى، لكننا نشتغل في اطار الصراحة ولغة الحقيقة والاستباقية، ولذلك اتخذت الحكومة بتوجيهات ملكية عددا من الاجراءات لتجنب عدم تضرر ساكنة مجموعة من المناطق من قلة المياه.” يؤكد بركة

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