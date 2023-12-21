هل تعاني من مرض؟.. نحافة الممثلة التركية هاندا ارتشيل تثير قلق متابعيها

القسم الفني: هبة بريس

تفاجأ العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي من الظهور الأخير للفنانة التركية هاندا ارتشيل والذي كان سببا في قلق جمهورها.

وحرصت النجمة التركية هاندا على تقاسم صورها من أحدث جلسة تصوير لها مع متابعيها، حيث اعتمدت على فستان ضيق طويل باللونين البني الغامق و الفاتح.

و لفتت هاندا إنتباه المتابعين بشكل كبير بسبب نحافتها المفرطة، حيث تساءل العديد منهم عن سبب ظهورها بهذا الشكل وهل نحفت بإرادتها أم أنها تعاني من مرض ما.

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