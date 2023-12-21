هل تعاني من مرض؟.. نحافة الممثلة التركية هاندا ارتشيل تثير قلق متابعيها

2023-12-21 / 15:44
0
القسم الفني: هبة بريس

تفاجأ العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي من الظهور الأخير للفنانة التركية هاندا ارتشيل والذي كان سببا في قلق جمهورها.

وحرصت النجمة التركية هاندا على تقاسم صورها من أحدث جلسة تصوير لها مع متابعيها، حيث اعتمدت على فستان ضيق طويل باللونين البني الغامق و الفاتح.

و لفتت هاندا إنتباه المتابعين بشكل كبير بسبب نحافتها المفرطة، حيث تساءل العديد منهم عن سبب ظهورها بهذا الشكل وهل نحفت بإرادتها أم أنها تعاني من مرض ما.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إزالة تمثال نجم فرنسي من متحف للشمع في باريس وماكرون يدافع عنه

إزالة تمثال نجم فرنسي من متحف للشمع في باريس…

2023-12-21 / 15:39
Photo of هيفاء وهبي ترسم الابتسامة على وجوه أطفال غزة

هيفاء وهبي ترسم الابتسامة على وجوه أطفال غزة

2023-12-21 / 14:47
Photo of زكرياء غافولي في الطوندونس المغربي ب “بالصبر”

زكرياء غافولي في الطوندونس المغربي ب “بالصبر”

2023-12-21 / 11:53
Photo of مكناس : افتتاح الدورة 22 لمهرجان وليلي لموسيقى العالم التقليدية

مكناس : افتتاح الدورة 22 لمهرجان وليلي لموسيقى العالم…

2023-12-20 / 22:13
Photo of إيمان بطمة تشوق جمهورها لجديدها الفني

إيمان بطمة تشوق جمهورها لجديدها الفني

2023-12-20 / 21:13
Photo of تحديات تيك توك “أنا سمكة أنا مقلاة ” تثير سخط المغاربة

تحديات تيك توك “أنا سمكة أنا مقلاة ” تثير…

2023-12-20 / 16:47
Photo of وجدة .. جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة تعرض فيلم ” مطلقات الدارالبيضاء”

وجدة .. جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة تعرض فيلم ”…

2023-12-20 / 16:21
Photo of “اتباع المرأة دين زوجها احترام له”..وائل جسار يعلن اعتناق زوجته الدين الإسلامي

“اتباع المرأة دين زوجها احترام له”..وائل جسار يعلن اعتناق…

2023-12-20 / 15:59
Photo of “أهدته لوالديها الراحلين”..مهرجان زاكورة يكرم فرح الفاسي

“أهدته لوالديها الراحلين”..مهرجان زاكورة يكرم فرح الفاسي

2023-12-20 / 13:46
Photo of حالتها الصحية في تدهور مستمر.. سيلين ديون تفقد القدرة على التحكم بعضلاتها

حالتها الصحية في تدهور مستمر.. سيلين ديون تفقد القدرة…

2023-12-20 / 12:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق