طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– طنجة: 22 ميلمتر
– الدار البيضاء والجديدة: 07 مليمترات
– العرائش والنواصر: 06 ميلمترات
– المحمدية : 04 ميلمترات – القنيطرة: 03 ميلمترات
– تيط مليل: ميلمتران
– تطوان وبن سليمان وشفشاون: 01 ميلمتر
– الرباط، وسطات، ووجدة، وسلا – المطار وسيدي سليمان: أقل من ميلمتر.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp