طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– طنجة: 22 ميلمتر

– الدار البيضاء والجديدة: 07 مليمترات

– العرائش والنواصر: 06 ميلمترات

– المحمدية : 04 ميلمترات – القنيطرة: 03 ميلمترات

– تيط مليل: ميلمتران

– تطوان وبن سليمان وشفشاون: 01 ميلمتر

– الرباط، وسطات، ووجدة، وسلا – المطار وسيدي سليمان: أقل من ميلمتر.

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