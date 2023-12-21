مستجدات أشغال ملعب فاس.. تحديث مرافقه وتغطيته و بناء مدرج إضافي

2023-12-21 / 14:40
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

انطلقت قبل أيام أشغال إعادة تهيئة و تحديث ملعب فاس الكبير على غرار عدد من الملاعب بالمغرب و ذلك في إطار استعدادات المملكة لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى بداية من كأس إفريقيا سنة 2025.

و في هذا الصدد، شرعت الجرافات و آليات الحفر في إزالة عدد من العراقيل و المطبات التي كانت تعيق وصول الآليات و الرافعات لوسط و محيط الملعب، كما تم الشروع في إعادة تهيئة كافة مرافق الملعب داخليا و خارجيا.

و ستقسم أشغال تحديث ملعب فاس على مرحلتين، الأولى ستمتد لسنة كاملة و ستنتهي بنهاية 2024، و ستهم تحديث كافة مرافق الملعب، خاصة المنصة الرئيسية و مستودعات الملابس و منصة الصحافة.

كما سيتم تجهيز الملعب بشاشتين عملاقتين سيتم تثبيتهما بالمنطقتين الشمالية و الجنوبية للملعب، فضلا عن تعويض الإنارة الحالية بأخرى من الطراز العالي مثبته بشكل جديد على طول جنبات الملعب العلوية.

كما سيتم في المرحلة الأولى الاهتمام بمحيط الملعب و الشكل الخارجي من خلال توفير فضاءات ملائمة لاستقبال الجماهير في أحسن حلة، بالإضافة لتوسعة طاقة الملعب الإستيعابية بشكل ظرفي في أفق تطوير شامل بعد كأس أفريقيا 2025.

و مباشرة بعد نهاية كأس إفريقيا 2025، ستنطلق أشغال المرحلة الثانية و التي ستغير معالم الملعب بشكل كبير، حيث سيتم إضافة مدرج إضافي مكان الحلبة المطاطية التي سيتم إزالتها بالكامل، ليصبح الجمهور على بعض مترين إلى ثلاثة فقط من محيط المستطيل الأخضر، مما سيجعل طاقة الملعب الإستيعابية ترتفع، فضلا على تغطية الملعب بالكامل، و تزيين الجوانب الخارجية بشاشات عرض عملاقة مع بناء مرآب للسيارات وتحديث الولوجيات.

*الصورة غير رسمية

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