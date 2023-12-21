إصابة نايمار تغيبه عن “كوبا أمريكا”

أعلن طبيب المنتخب البرازيلي لكرة القدم أن الإصابة التي تعرض لها المهاجم نيمار ستحول دون مشاركته في بطولة كوبا أمريكا المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو ويوليوز المقبلين.

وأوضح طبيب “السيليساو”، رودريغو لاسمار، في تصريح صحفي، أن لاعب فريق الهلال السعودي يحتاج إلى تسعة أشهر على الأقل كي يتعافى تماما من الإصابة التي تعتبر أخطر إصابة يمكن أن يتعرض لها لاعب كرة القدم.

وكان نيمار أصيب في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى في 17 أكتوبر الماضي، قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام الأوروغواي 0-2 في مونتيفيديو، برسم التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد الالتحام مع لاعب الوسط الأوروغوياني نيكولاس دي لا كروس.

يشار إلى أن نيمار انضم إلى صفوف فريق الهلال السعودي في شهر غشت الماضي بعد ستة مواسم قضاها مع فريق باريس سان جرمان الفرنسي.

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