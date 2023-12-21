المنتخب المغربي يحافظ على صدارة المنتخبات الإفريقية والعربية

المنتخب المغربي يحافظ على صدارة المنتخبات الإفريقية والعربية

2023-12-21 / 11:18
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واصل المنتخب الوطني المغربي، الحفاظ على مركزه الـ13 عالميا والأول أفريقيا وعربيا، حسب آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم، الصادر صباح يومه الخميس 21 دجنبر.

وحافظ “أسود الأطلس” على رصيدهم الذي يبلغ 1661.69 نقطة في المركز الـ13 على المستوى العالمي، نظرا لأن النخبة الوطنية لم تخض أي مباراة بعد تصنيف “الفيفا” الصادر في 26 أكتوبر الماضي.

ومن جهة أخرى، واصل منتخب الأرجنتين احتلال صدارة الترتيب العالمي برصيد 1855.2 نقطة، متبوعا بـفرنسا في المركز الثاني بـ1845.44 نقطة، وإنجلترا في الصف الثالث بـ1800.05 نقطة.

وعلى المستوى الأفريقي، يستمر المغرب في التربع على صدارة منتخبات القارة السمراء، متبوعا بمنتخب السنغال في الوصافة (20 عالميا) بـ1594.31، في حين تتواجد تونس في المركز الثالث (28 عالميا) بـ1523.23 نقطة.

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