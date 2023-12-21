ملف بارون المخدرات “المالي”.. تقديم 40 متهما أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء

هبة بريس - البيضاء

قدم صباح يومه الخميس، 40 متهما في ما بات يعرف إعلاميا ب”ملف مالي” أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وحسب مصادر متطابقة، فيتابع المعنيون بالأمر، من أجل تهم تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات، واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال إضافة إلى التزوير في محررات رسمية.

هذا وتفجرت قضية بارون المخدرات “المالي” بعد نشر صحيفة “جون أفريك” لتقرير مطول حول بارون المخدرات “مالي”، القابع بسجن الجديدة بالمغرب منذ 2019 بعد توقيفه بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بناء على مذكرة بحث دولية.

وذكرت الصحيفة أن المعتقل المالي سبق أن تم اعتقاله بموريتانيا قبل أن يتم إطلاق سراحه، ليسعى لاستعادة مركزه واسترداد ديونه، إلا أن “شركاءه التجاريين المغاربة” استغلوا وجوده في السجن للاستيلاء على ممتلكاته.

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