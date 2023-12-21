الجديدة.. “سخان الماء” يودي بحياة سيدة

2023-12-21 / 11:24
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أحمد مصباح – الجديدة

استقبل المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، ليلة أمس الأربعاء، سيدة فارقت الحياة، جراء اختناقها داخل حمام بيتها، بالغاز المسرب من سخان الماء، الذي بات يعرف ب”القاتل الصامت”؛ حيث تم إيداع جثتها في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها للتشريح الطبي.

هذا، وفي التفاصيل، فقد عثر أفراد أسرة على سيدة مغمى عليها، بعد أن كانت تستحم داخل حمام المنزل، بأحد الدواوير التابعة لنفوذ الجماعة الترابية لمولاي عبد الله، حوالي 9 كيلومترات جنوب عاصمة دكالة.

و فور إشعار السلطات المختصة، هرعت دورية محمولة من المصالح الدركية، صاحبة الاختصاص الترابي؛ حيث أجرى المتدخلون الدركيون المعاينات والتحريات في مسرح النازلة، وانتدبوا سيارة إسعاف، نقلت جثة الضحية إلى مستشفى الجديدة، فيما فتحت الضابطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية الجديدة، لتحديد ظروف وملابسات النازلة المأساوية.

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