محكمة العدل الأوروبية تنتصر لدوري السوبر على “الفيفا” و”الويفا”

محكمة العدل الأوروبية تنتصر لدوري السوبر على “الفيفا” و”الويفا”

2023-12-21 / 11:11
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قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس 21 دجنبر بأن الإجراءات التي اتخذها الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم لعرقلة إنشاء دوري السوبر المنافس، تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي للعبة.

وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن “قواعد “فيفا” و”ويفا” التي تجعل أي مشروع جديد لكرة القدم بين الأندية يخضع لموافقتهما المسبّقة، مثل دوري السوبر، وتمنع الأندية واللاعبين من اللعب في تلك المسابقات، غير قانوني”.

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