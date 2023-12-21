زكرياء غافولي في الطوندونس المغربي ب “بالصبر”

2023-12-21 / 11:53
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القسم الفني: هبة بريس

حرص الفنان المغربي زكرياء غافولي على توجيه رسالة شكر و امتنان لمتابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي على التفاعل الكبير مع جديده الفني “بالصبر”.

ونشر الفنان المغربي صورة له بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، مرفوقة بتعليق جاء فيه:”كنشكركم على حبكم، فيديوهاتكم وتفاعلكم مع الكشكول الشعبي بالصبر في أول تجربة لي شعبية 100%”.

وواصل قائلا: “بفضلكم فيديو بالصبر بالطوندونس الموسيقي المغربي. مفاجآت عديدة كنوجدهالكم، شكر خاص لكل فريق العمل”.

وجدير بالذكر أن “بالصبر” هو كشكول مغربي و أول تجربة لزكرياء غافولي في اللون الشعبي.

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