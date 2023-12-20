تشافي: برشلونة افتقد إلى الروح أمام ألميريا

يرى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، أن الفريق الكتالوني افتقر إلى الروح خلال الانتصار بنتيجة (3-2) في مواجهة ألميريا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 18 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب “مونتجويك”.

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لقد عانينا أكثر مما توقعت، وسددنا 30 كرة وأهدرنا هدفين، والشوط الأول لم يكن مقبولا، أما الشوط الثاني.. نعم”.

وأضاف: “الفريق يفتقر إلى الروح التي كنا نتمتع بها الموسم الماضي، حيث افتقدنا العدوانية والتركيز، أما بالشوط الثاني كان برشلونة الذي نريده، بمزيد من الإيقاع والكثافة”.

وتابع: “من دواعي سروري تألق سيرجي روبرتو، لأنه لاعب قدوة سواء لعب أم لا، وكاد أن يسجل ثلاثية، وسعيد من أجله”.

وأتم: “أعتقد أن جوندوجان يشعر بالراحة في مركزه الحالي، والملاحظات الإيجابية كانت تألق الشباب أوريول وإينياكي بينيا”.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 5 نقاط في المركز الأخير.

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