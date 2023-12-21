محمد أمين طلال يتوج بجائزة “أفضل لاعب” في شيريف تيراسبول لعام 2023

أعلن نادي شيريف تيراسبول المولدوفي، عن تتويج اللاعب المغربي محمد أمين طلال، بجائزة أفضل لاعب لسنة 2023، وذلك عقب تصويت الجماهير.

ونشر النادي المولدوفي، تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، أكدت فوز محمد أمين طلال بجائزة أفضل لاعب في السنة، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقبي البطولة المولدافية و كأس مولدافيا.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب محمد أمين طلال كان قد انتقل إلى صفوف الفريق المولدوفي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي باستيا الفرنسي، وفق عقد يمتد الى صيف 2025.

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