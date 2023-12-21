مالي تتهم دولة تبون بالتدخل في شؤونها الداخلية.. وتستدعي السفير الجزائري للاحتجاج

2023-12-21 / 09:42
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هبة بريس - وكالات

أعلنت خارجية مالي استدعاء سفير الجزائر في باماكو للاحتجاج لديه على “ممارسات غير ودية من بلاده وتدخلها في الشؤون الداخلية لمالي”.

وقالت الوزارة في بيانها إن باماكو استدعت السفير الجزائري “لإبلاغه احتجاجا شديدا من جانب السلطات المالية على خلفية الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية تحت غطاء عملية السلام في مالي”.

وأشارت إلى أن مالي تأخذ على الجزائر عقدها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية.

وحذر البيان من أن “الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخل من سلطات مالي من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة على اتفاق 2015 والتي اختارت المعسكر الإرهابي، ستفسد العلاقات الجيدة” التي تربط بين مالي وجارتها الشمالية.

وقالت وزارة خارجية مالي إن باماكو تعتبر أن “هذه الأعمال تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي”، داعية “الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية الوحيدة، للحفاظ على تواصل من دولة لدولة مع شركاء مالي”

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‫6 تعليقات

  1. على دولة الكابرانات الاهتمام بشرونها الداخلية والصراعات السياسية والشعبية التي نعيشها بدل التدخل في الشؤون الاخرى..

    1
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  3. الجزائر تحاول الضغط على مالي من أجل التراجع على أنبوب النفط بينها وبين المغرب ..

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  6. كما كنا نقول دائما الجزائر سبب المشاكل في المنطقة المغاربية. وفي ساحل الصحراء بمباركة من امها فرنسا التي تخدم مصالحها.

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