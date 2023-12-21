انتحل صفة مدير جهوي للنصب على ضحاياه.. إيقاف شخص بمشرع بلقصيري

2023-12-21 / 09:16
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تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة مشرع بلقصيري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 50 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى قيام المشتبه فيه بانتحال صفة مدير جهوي لإحدى الإدارات العمومية، وذلك من أجل النصب والاحتيال على ضحايا منحدرين من مدن مشرع بلقصيري والدار البيضاء وخريبكة وبوزنيقة، بعدما قدم لهم وعودا وهمية بتهجيرهم للعمل في المجال الفلاحي بإحدى الدول الأوروبية، وذلك مقابل تحويلات مالية بلغ مجموعها 540 ألف درهم.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، فيما مكنت إجراءات التفتيش من حجز ثلاث سيارات ومبلغ مالي يشتبه في كونهم من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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