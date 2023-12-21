طقس الخميس.. جو بارد وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2023-12-21 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن يظل الطقس باردا مع جريحة محلية فوق مرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية، وباردا نسبيا بالريف والمنطقة الشرقية والسايس والجنوب الشرقي والسهول الداخلية.

كما يرتقب أن تكون السماء أحيانا غائمة بالريف والمنطقة الشرقية والسايس والسهول الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية مع قطرات مطرية محلية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 06- و01 درجة بالهضاب العليا الشرقية والأطلس وسفوحه الجنوبية الشرقية، وما بين 05 و12 درجة بالواجهة المتوسطية والمناطق الشمالية والوسطى والشمال الشرقي والأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 00 و05 درجات فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض .

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

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