درك الناظور يطيح ب400 شخص في قضايا مختلفة

هبة بريس _ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عمليات تنقيط الأشخاص على مستوى السدود القضائية المنسوبة على دائرة النفوذ الترابي للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور، أسفرت عن توقيف حوالي 400 شخص مبحوث عنهم في قضايا مختلفة.

وأضافت مصادر، أن العملية التي أطلقتها مصالح الدرك الملكي بالمراكز الترابية والسريات التابعة للقيادة الجهوية بالناظور، همت توقيفات واسعة في ظرف وجيز، في صفوف عدد من الأشخاص المبحوث عنهم من أجل مختلف الجنايات والجنح، والمطلوبين لدى السلطات القضائية في قضايا إجرامية مختلفة، حيث جرى الاحتفاظ بجميع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم عرضهم على العدالة من أجل المنسوب إليهم.

وأكدت مصادرنا أن عمليات الدرك لم تقتصر على عملية التنقيط فحسب، بل تمت مداهمة عدد من الأماكن التي ينشط فيها تجار المخدرات والخمور، وهو ما مكن من حجز كميات مهمة من الممنوعات.

وأفادت، أنه على مستوى نفوذ سرية زايو، تم إيقاف حوالي 100 شخص، بينهم أشخاص مبحوث عنهم من أجل التهريب الدولي للمخدرات، وتنظيم الهجرة السرية،كان آخرها إيقاف شخص يحمل الجنسية الإسبانية، عقب تعرض طائرة صغير للسقوط على مستوى جماعة أولاد ستوت، وعلى متنها كمية مهمة من مخدر الشيرا.

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