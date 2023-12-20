ليفربول يقسو على وست هام ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة

قاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عقب التفوق الكاسح على وست هام يونايتد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف.

واكتسح نادي ليفربول نظيره وست هام بالخمسة في ليلة شهدت تسجيل محمد صلاح لهدف جديد مع الريدز، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد.

افتتح أهداف المباراة اللاعب المميز دومينك سوبوسلاي في الدقيقة 28 من عمر اللقاء بطريقة رائعة.

وفي الشوط الثاني، نجح كوتيس في إحراز الهدف الثاني لنادي ليفربول مع حلول الدقيقة 56، وفي الدقيقة 71 سجل كودي جاكبو الهدف الثالث.

وقلص جارود بوين النتيجة لصالح الضيوف نادي وست هام يونايتد في الدقيقة 77.

وتمكن نجمنا المصري محمد صلاح من التوقيع على هدف ليفربول الرابع في الدقيقة 82 بعد نزوله إلى أرضية الملعب بدقائق.

واختتم كورتيس جونز خماسية ليفربول في الدقيقة 84، محرزا الهدف الثاني له في اللقاء.

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