مدرب وست هام يكشف سبب غياب أكرد عن مواجهة ليفربول

كشف الإسكتلندي ديفيد مويس، مدرب وست هام يونايتد سبب غياب الدولي المغربي نايف أكرد عن مواجهة ليفربول، مساء اليوم الأربعاء، ضمن ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال مويس في تصريح له قبيل المباراة إن سبب غياب نايف أكرد عن مباراة اليوم يعود إلى المرض.

وعانى اللاعب من مشكلة صحية، وهو ما فرض عليه الغياب عن مباراة اليوم، حيث اعتمد مدربه على الثنائي أوغبونا ومافروبانوس في محور الدفاع.

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