Egypt's current Permanent Representative of Egypt to the U.N. Osama Abdekhalek, Russian Ambassador to the U.N. Vassily Nebenzia, Palestinian U.N. envoy Riyad H. Mansour, and Chinese Ambassador to the U.N. Zhang Jun interact on the day of a meeting of Members of the United Nations Security Council for voting on a proposal to demand that Israel and Hamas allow aid access to the Gaza Strip via land, sea and air routes and set up U.N. monitoring of the humanitarian assistance delivered during a meeting at the U.N. headquarters in New York, U.S., December 19, 2023. REUTERS/Shannon Stapleton

تجنبا للفيتو.. تأجيل “جديد” لتصويت مجلس الأمن على قرار غزة

2023-12-20 / 21:41
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هبة بريس _ وكالات

قال دبلوماسيون، الأربعاء، إن تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على محاولة لتعزيز وصول المساعدات إلى قطاع غزة ومطالبة المنظمة الدولية بمراقبة تسليم المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني تأجل مرة أخرى، حتى غدا الخميس.

وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة، مطّلع على المفاوضات، لرويترز “المفاوضات مستمرة وتحتاج لمزيد من الوقت. التصويت المتعجل لا يبدو أنه سينتهي بشكل جيد”، في إشارة إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار.

ويهدف النص الذي صاغته دولة الإمارات، بشكل أساسي، إلى تخفيف سيطرة إسرائيل على جميع المساعدات الإنسانية التي يتم توصيلها إلى 2.3 مليون شخص في غزة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحفيين اليوم “نواصل العمل بشكل مكثف وبطريقة بناءة مع عدد من الدول لمحاولة حل بعض القضايا العالقة بقرار مجلس الأمن هذا”.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل “بشكل مكثف” بشأن هذه القضية، وأنه كان “يتحدث عبر الهاتف بشأن هذا الأمر خلال اليومين الماضيين”.

وأردف قائلا “نريد أن نتأكد من أن القرار.. لا يفعل أي شيء يمكن أن يضر فعليا بإيصال المساعدات الإنسانية ويجعل الأمر أكثر تعقيدا. هذا ما نركز عليه. آمل أن نتمكن من الوصول إلى مكان جيد”.

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