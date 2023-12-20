الدوري الإسباني.. برشلونة يحقق فوزا مثيرا أمام ألميريا

الدوري الإسباني.. برشلونة يحقق فوزا مثيرا أمام ألميريا

2023-12-20 / 21:03
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أفلت برشلونة من كمين ضيفه ألميريا، ونجح في تحقيق فوزاً صعباً، بصورة غير مرضية لجماهيره، أمام متذيل جدول ترتيب الدوري الإسباني، بثلاثية لهدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين لحساب مباريات المرحلة الثامنة عشر من الليجا، في ملعب مونتجويك.

الفريق الكتالوني انتظر حلول الدقيقة 33 لفض عذرية الشباك بهدف من البرازيلي رافينيا، الذي تابع الكرة العائدة من الحارس بعد رأسية من رونالد أراوخو، لكن فرحته لم تدم طويلاً، حيث أعاد ليو بابتيستاو المباراة لنقطة البداية بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 41.

وعقب الاستراحة، عاد برشلونة لمحاولة التقدم من جديد، وكان له ما أراد بهدف حمل توقيع سيرجي روبيرتو بعد مرور نحو ربع ساعة من صافرة الحكم جييرمو كوادرا فيرنانديز لبداية الفترة الثانية.

وفي سيناريو مكرر، عاد ألميريا ودون هدف التعادل في مرمى البلوجرانا، بهدف ثان في الدقيقة 71، لكن ذلك لم يؤثر على عزيمة كتيبة تشافي هيرنانديز في خطف هدف الفوز، والذي حمل توقيع القائد روبيرتو، قبل نحو سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

فوز يرفع به برشلونة رصيده من النقاط للرقم 38، ليرتقي للمركز الثالث، بفارق ثلاثة نقاط عن أتلتيكو مدريد، الذي خاض مباراة أقل، وبفارق 4 نقاط خلف ريال مدريد، الوصيف، والذي خاض مباراة أقل أيضاً، وبعد ألميريا المتصدر بست نقاط.

وتوقف رصيد الفريق الخاسر عند 5 نقاط في ذيل جدول ترتيب الليجا.

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