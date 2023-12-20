صديق الطبيب العسكري المتوفي يجر زكرياء مومني إلى القضاء

2023-12-20 / 20:44
0
هبة بريس _ الرباط

تقدم صديق الطبيب العسكري مراد الصغير الذي توفي مؤخرا بمدينة طنجة، بشكاية أمام القضاء في مواجهة زكرياء مومني، يتهمه فيها بالتشهير والإهانة والتبليغ عن جريمة وهمية.

الصديق الأقرب للطبيب العسكري ، وهو ممرض متخصص في الترويض الطبي، كان قد نشر فيديو يتحدث فيه عن الحالة الصحية للطبيب الراحل قبل وفاته وعن ظروف وملابسات وفاته الطبيعية، وهي التصريحات التي أثارت غضب زكرياء المومني الذي لم يتردد في مهاجمة صديق الطبيب العسكري بخطاب حاط من الكرامة بحسب منطوق الشكاية .

وبحسب الشكاية ، فقد هاجم زكرياء المومني صديق الراحل بعبارات السب والشام كما وجَّه له اتهامات خطيرة، بسبب موقفه من وفاة الطبيب العسكري مراد الصغير، والتي قال أنها طبيعية وناتجة عن وضعية نفسية حادة سَبقت وفاته.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of غياث وأزمة التعليم..الحكومة دارت لي عليها والتخلف اختيار وليس قدرا

غياث وأزمة التعليم..الحكومة دارت لي عليها والتخلف اختيار وليس…

2023-12-20 / 20:06
Photo of المتصرفون التربويون يرفضون تسمية المفتش الإداري ونقابة تدخل على الخط

المتصرفون التربويون يرفضون تسمية المفتش الإداري ونقابة تدخل على…

2023-12-20 / 18:00
Photo of وزير الصحة يطلق خدمات مصحة “النهار” بخريبكة ‬

وزير الصحة يطلق خدمات مصحة “النهار” بخريبكة ‬

2023-12-20 / 17:59
Photo of عين على السوق بأولاد سعيد.. “الخُضرة كُلشي ب5 دراهم إلا الطماطم”

عين على السوق بأولاد سعيد.. “الخُضرة كُلشي ب5 دراهم…

2023-12-20 / 12:50
Photo of بعد طرده من قناة فرنسية بسبب “الصحراء المغربية”.. رشيد مباركي ينضم إلى “إذاعة أتلانتيك”

بعد طرده من قناة فرنسية بسبب “الصحراء المغربية”.. رشيد…

2023-12-20 / 10:12
Photo of تسجيل 213 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا على قوائم الإيسيسكو

تسجيل 213 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا على قوائم الإيسيسكو

2023-12-20 / 09:56
Photo of طقس الأربعاء.. استمرار برودة الجو بمعظم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. استمرار برودة الجو بمعظم مناطق المملكة

2023-12-20 / 09:06
Photo of الجواهري : احتياطي الذهب بالمغرب ضمن المتوسط العالمي

الجواهري : احتياطي الذهب بالمغرب ضمن المتوسط العالمي

2023-12-19 / 23:08
Photo of فاس..تأجيل محاكمة شبكة “سماسرة التجهيزات الطبية” بالمستشفى الإقليمي بن باجة

فاس..تأجيل محاكمة شبكة “سماسرة التجهيزات الطبية” بالمستشفى الإقليمي بن…

2023-12-19 / 22:41
Photo of ضريبة السيارات 2024 .. مجانية الأداء عبر الإنترنت

ضريبة السيارات 2024 .. مجانية الأداء عبر الإنترنت

2023-12-19 / 21:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق