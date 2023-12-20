صديق الطبيب العسكري المتوفي يجر زكرياء مومني إلى القضاء

هبة بريس _ الرباط

تقدم صديق الطبيب العسكري مراد الصغير الذي توفي مؤخرا بمدينة طنجة، بشكاية أمام القضاء في مواجهة زكرياء مومني، يتهمه فيها بالتشهير والإهانة والتبليغ عن جريمة وهمية.

الصديق الأقرب للطبيب العسكري ، وهو ممرض متخصص في الترويض الطبي، كان قد نشر فيديو يتحدث فيه عن الحالة الصحية للطبيب الراحل قبل وفاته وعن ظروف وملابسات وفاته الطبيعية، وهي التصريحات التي أثارت غضب زكرياء المومني الذي لم يتردد في مهاجمة صديق الطبيب العسكري بخطاب حاط من الكرامة بحسب منطوق الشكاية .

وبحسب الشكاية ، فقد هاجم زكرياء المومني صديق الراحل بعبارات السب والشام كما وجَّه له اتهامات خطيرة، بسبب موقفه من وفاة الطبيب العسكري مراد الصغير، والتي قال أنها طبيعية وناتجة عن وضعية نفسية حادة سَبقت وفاته.

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