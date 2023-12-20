غياث وأزمة التعليم..الحكومة دارت لي عليها والتخلف اختيار وليس قدرا

هبة بريس / الرباط

قال محمد غياث عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة المغربية قامت بمجهود استثنائي و غير مسبوق للتجاوب مع مطالب الأسرة التعليمية.

واستعرض غياث المكاسب المتمثلة حسب قوله في عشرة مليار درهم لتحسين الوضعية المادية لهذه الأسرة التي تم اهمالها لعقود، مع ادماج كل المتعاقدين في الوظيفة العمومية و بدون استثنائي، مع حل جل المشاكل الفئوية لموظفي القطاع.

وأضاف غياث في تدوينة على حسابه الفاسيبوكي، أن اليوم ، الكل يراهن على المدرس المغربي للمساهمة جودة منتوجه إلا و هو الطفل المغربي الذي مصيره و مستقبله المعرفي بين أيديه، رجل مغرب الغد الذي نريده مغربا آمنا و مزدهراً.

وختم غياث تدوينته بالقول: ” التحية لكل الأسرة التعليمية، إن التقطت الرسالة و التحقت بعملها للقيام بالواجب و استدراك ماضاع… التخلف ليس قدر و إنما اختيار و النجاح كذلك قرار و اختيار و علينا اليوم أن نقرر و نختار”.

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