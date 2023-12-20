غياث وأزمة التعليم..الحكومة دارت لي عليها والتخلف اختيار وليس قدرا

2023-12-20 / 20:06
5
هبة بريس / الرباط

قال محمد غياث عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة المغربية قامت بمجهود استثنائي و غير مسبوق للتجاوب مع مطالب الأسرة التعليمية.

واستعرض غياث المكاسب المتمثلة حسب قوله في عشرة مليار درهم لتحسين الوضعية المادية لهذه الأسرة التي تم اهمالها لعقود، مع ادماج كل المتعاقدين في الوظيفة العمومية و بدون استثنائي، مع حل جل المشاكل الفئوية لموظفي القطاع.

وأضاف غياث في تدوينة على حسابه الفاسيبوكي، أن اليوم ، الكل يراهن على المدرس المغربي للمساهمة جودة منتوجه إلا و هو الطفل المغربي الذي مصيره و مستقبله المعرفي بين أيديه، رجل مغرب الغد الذي نريده مغربا آمنا و مزدهراً.

وختم غياث تدوينته بالقول: ” التحية لكل الأسرة التعليمية، إن التقطت الرسالة و التحقت بعملها للقيام بالواجب و استدراك ماضاع… التخلف ليس قدر و إنما اختيار و النجاح كذلك قرار و اختيار و علينا اليوم أن نقرر و نختار”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of صديق الطبيب العسكري المتوفي يجر زكرياء مومني إلى القضاء

صديق الطبيب العسكري المتوفي يجر زكرياء مومني إلى القضاء

2023-12-20 / 20:44
Photo of المتصرفون التربويون يرفضون تسمية المفتش الإداري ونقابة تدخل على الخط

المتصرفون التربويون يرفضون تسمية المفتش الإداري ونقابة تدخل على…

2023-12-20 / 18:00
Photo of وزير الصحة يطلق خدمات مصحة “النهار” بخريبكة ‬

وزير الصحة يطلق خدمات مصحة “النهار” بخريبكة ‬

2023-12-20 / 17:59
Photo of عين على السوق بأولاد سعيد.. “الخُضرة كُلشي ب5 دراهم إلا الطماطم”

عين على السوق بأولاد سعيد.. “الخُضرة كُلشي ب5 دراهم…

2023-12-20 / 12:50
Photo of بعد طرده من قناة فرنسية بسبب “الصحراء المغربية”.. رشيد مباركي ينضم إلى “إذاعة أتلانتيك”

بعد طرده من قناة فرنسية بسبب “الصحراء المغربية”.. رشيد…

2023-12-20 / 10:12
Photo of تسجيل 213 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا على قوائم الإيسيسكو

تسجيل 213 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا على قوائم الإيسيسكو

2023-12-20 / 09:56
Photo of طقس الأربعاء.. استمرار برودة الجو بمعظم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. استمرار برودة الجو بمعظم مناطق المملكة

2023-12-20 / 09:06
Photo of الجواهري : احتياطي الذهب بالمغرب ضمن المتوسط العالمي

الجواهري : احتياطي الذهب بالمغرب ضمن المتوسط العالمي

2023-12-19 / 23:08
Photo of فاس..تأجيل محاكمة شبكة “سماسرة التجهيزات الطبية” بالمستشفى الإقليمي بن باجة

فاس..تأجيل محاكمة شبكة “سماسرة التجهيزات الطبية” بالمستشفى الإقليمي بن…

2023-12-19 / 22:41
Photo of ضريبة السيارات 2024 .. مجانية الأداء عبر الإنترنت

ضريبة السيارات 2024 .. مجانية الأداء عبر الإنترنت

2023-12-19 / 21:46

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق