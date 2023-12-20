أول قافلة مساعدات “مباشرة” من الأردن إلى غزة

هبة بريس _ وكالات

وجهت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، الأربعاء، قافلة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة تتكون من 46 شاحنة بحمولة 750 طنا من المواد الإغاثية.

والقافلة هي الأولى المتوجهة مباشرة من الأردن إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية، حسين الشبلي، إن القافلة تحمل المواد الغذائية الأساسية وطويلة المدى، إلى الجهات المعنية بتوزيع المساعدات في غز،ة للحد من من الكارثة الإنسانية في القطاع.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن “هذه الخطوة الأولى المهمة يمكن أن تمهد الطريق أمام ممر مساعدات أكثر استدامة عبر الأردن، يتيح توصيل المزيد من المساعدات على نطاق واسع”.

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