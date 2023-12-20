تراجع القيمة التسويقية لسفيان أمرابط بعد إنتقاله إلى مانشستر يونايتد

تراجعت القيمة التسويقية للدولي المغربي سفيان أمرابط بعد إنتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال مرحلة الإنتقالات الصيفية الماضي.

ووفقا لآخر تحديث لمنصة “ترانسفر ماركت” فقد تراجعت القيمة التسويقية للاعب إلى 28 مليون يورو، بعدما كانت في حدود 30 مليون يورو.

ويأتي تراجع القيمة التسويقية لأمرابط في ظل الوضع الصعب لفريقه مانشستر يونايتد، حيث يتخبط في أزمة نتائج منذ بداية الموسم الحالي.

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