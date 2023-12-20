غياب 8 لاعبين عن قائمة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس

غياب 8 لاعبين عن قائمة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس

2023-12-20 / 19:05
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أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة ديبورتيفو ألافيس، المقرر لها غدا الخميس، في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وشهدت اختيارات أنشيلوتي، غياب تيبو كورتوا، داني كارفاخال، ميليتاو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي، كامافينجا، فينيسيوس جونيور وأردا جولر.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين – كيبا – فران

الدفاع: ناتشو – فاسكيز – فران جارسيا – روديجر – توبياس – أسينسيو

الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – نيكو باز

الهجوم: رودريجو جويس – خوسيلو – إبراهيم دياز – جونزالو

ويحتل ريال مدريد، المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 42 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر جيرونا.

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