كتائب القسام تعلن قتل 25 جنديا إسرائيليا في 3 أيام

هبة بريس _ وكالات

أعلنت “كتائب القسام”، الأربعاء، أنها قتلت 25 جنديا إسرائيليا وأصابت العشرات بجراح متفاوتة، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وقال متحدث “كتائب القسام” أبو عبيدة، في بيان إن مقاتليهم: “أكدوا قتل 25 جنديا وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة خلال 72 ساعة الأخيرة”.

وأوضحت “كتائب القسام” أن عناصرها دمروا “نحو 41 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي”.

وكانت كتائب القسام أعلنت مساء الأربعاء، أنها اشتبكت مع قوة إسرائيلية خاصة وسط مدينة غزة، موقعة 4 قتلى من الجنود الإسرائيليين.

وأضافت في بيان: ” اشتبكنا مع قوة صهيونية في منطقة السرايا بمدينة غزة، وأكد مقاتلونا مقتل 4 جنود (إسرائيليين) وإصابة آخرين”.

وفي بيان ثان، قالت “القسام” إنها استهدفت “دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 في منطقة تل الزعتر شمالي القطاع”.

كما أعلنت في بيان ثالث، استهداف قوة إسرائيلية مكونة من “12 جنديا تحصنت داخل مبنى في حي الدرج شرق مدينة غزة”.

وفي السياق، قالت “القسام” في بيانين منفصلين إنها “استهدفت 8 آليات بمنطقتي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة، و 3 دبابات ميركافا بقذائف الياسين 105 شرق جباليا (شمال)”.

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