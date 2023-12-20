“لافروف” في لقاء ثنائي ببوريطة : اتفقنا على عقد اللجنة المشتركة العام المقبل

هبة بريس _ وكالات

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنه ناقش مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، العديد من القضايا والملفات العربية، إضافة إلى الملفات الثنائية.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي جمع لافروف مع بوريطة، على هامش المنتدى العربي – الروسي (الدورة السادسة) المنعقد في مدينة مراكش المغربية، اليوم الأربعاء، بحسب مراسل “سبوتنيك”.

وقال لافروف: “نؤيد الدور المركزي للأمم المتحدة، وتطرقنا لجميع الملفات”.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، بالقول: “موقف موسكو متوازن وغير متحيز، وندعم التسوية المستدامة على أساس القرارات الأممية”.

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