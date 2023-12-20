العملاق “توشيبا” يودع البورصة اليابانية

2023-12-20 / 18:17
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هبة بريس _ وكالات

بعد 74 عاما من الهيمنة على سوق الإلكترونيات في القرن العشرين، تم الإعلان، الأربعاء، عن إلغاء إدراج شركة “توشيبا” بالبورصة اليابانية.

وأتم تحالف خاص بقيادة شركة الأسهم “جابان أندستريال بارتنارز”، استحواذه على “توشيبا” في سبتمبر الماضي، مقابل نحو 14 مليار دولار.

وتضع صفقة الاستحواذ الشركة اليابانية في أيدي مستثمرين محليين، بعد ضغوط دامت سنوات من مستثمرين أجانب، إثر اضطرابات بدأت بفضيحة كبرى هزت دعائم الشركة ذائعة الصيت، وأطلقت تساؤلات بشان نموذج إدارة الشركات المستقل في البلاد.

واتخذت “توشيبا” بالفعل خطوات لمحاولة إحياء نفسها في ظل مالكيها الجدد، تضمنت صفقة مع المستثمر “روم” لتصنيع رقائق للتحكم بإمدادات الطاقة للإلكترونيات، فيما يعتقد محللون أنه قد يتم تفكيك الشركة لزيادة قيمتها.

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