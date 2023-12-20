المتصرفون التربويون يرفضون تسمية المفتش الإداري ونقابة تدخل على الخط

هبة بريس_ الرباط

استنكرت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، (استنكرت) ما وصفتها بمحاولة التراجع عن مضمون اتفاق 10 دجنبر فيما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات المرسوم المجمد وبشكل خاص ما ارتبط بتسمية مفتشي الشؤون الإدارية والمالية لصالح تسمية مبتورة لا تتلاءم وطبيعة اختصاصات ومهام هذه الفئة داخل قطاع التربية الوطنية.

وقد أعلنت المذكورة تشبتها بتسمية مفتش الشؤون الإدارية والمالية (المادة (23) باعتبارها تسمية تعكس طبيعة اختصاص هذه الفئة التي تمارس مهامها منذ عقود بقطاع التربية الوطنية، ورفضه إدماج مهام تدبيرية متعارضة مع المهام الرقابية مثل “المراقبة الداخلية” (المادة (28).

ودعت النقابة المعنية من خلال بلاغ لها توصلت هبة بريس بنسخة منه، إلى الاحتجاج على محاولات الالتفاف على مذكرتها التعديلية وعلى المطالب العادلة والمشروعة والمكتسبات الثابتة لهيئة التفتيش، مؤكدة عزمها مقاطعة الشق الشفوي من مباراة توظيف الأطر التربوية.

وحسب بلاغ النقابة المذكورة، فإن قراراها جاء إثر التسريبات الصادرة عن جلسة الحوار ليوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023 بين ممثلي النقابات الأربع وممثلي الحكومة، حيث عقد المكتب الوطني للنقابة المعنية اجتماعا عاجلا عن بعد وقف خلاله على ما تم تداوله حول مجريات الحوار الذي بلغ في معالجته للتعديلات، بخصوص المواد الخلافية، إلى المادة 59 من المرسوم المجمد”. وفي غياب تصريحات رسمية في الموضوع.

وقد أكد المكتب الوطني على تشبئه بالاستقلالية الوظيفية والانتساب الإداري إلى هياكل تعمل تحت إشراف المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية وخاضعة للسلطة الرئاسية لوزير التربية الوطنية أولى أولويات هيئة التفتيش.

معتبرا أن فشل مخططات إصلاح التعليم نتيجة حتمية لضعف ولغياب المراقبة الداخلية على حكامة المنظومة مركزيا وجهويا وإقليميا، وتصرف المسؤول مركزيا وجهويا وإقليميا في أموال دافعي الضرائب بلا حسيب ولا رقيب.

كما اعتبر المكتب النقابي المذكور أن تهميش هيئة التفتيش عن المراقبة المركزية والجهوية والاقليمية للتدبير التربوي والإداري والمالي لشؤون قطاع التربية الوطنية، هو تهرب من تفعيل مبدا دستوري وخطب ملكية سامية ومقررات الهيئات دستورية وتقارير وطنية ودولية لربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما أعلن رفضه القاطع للإقحام القسري للبرنامج الحكومي لمشروع المدرسة الرائدة ضمن النظام الأساسي لموظفي القطاع خاصة أنه مشروع يخضع للإشراف المباشر لديوان الوزير بدل أن يكون تحت الإشراف الفعلي لمديرية المناهج

وغير خاضع لإشراك حقيقي للمفتشين بمختلف أسلاكهم وبحسب خبراتهم وتجاربهم وارتبطا بالتطورات التي يعرفها الحوار حول النظام الأساسي.

هذا وأعلن المكتب الوطني مساندته للتطلعات العادلة والمشروعة لجميع فئات الشغيلة التعليمية في إطار الاحترام التام للقانون ودون الإضرار أو المساس بحقوق ومكتسبات فئات أخرى، متشبتا بمذكرة التعديلات المطلوب إدخالها على المرسوم رقم 2.23.819.

هذا وانتشر هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل عنوان” المتصرفون التربويون يرفضون تسمية مفتش المصالح الإدارية والمالية، بدل التسمية القديمة المتعلقة بمفتش المصالح المادية والمالية، معتبرين ذلك تقزيما لإطار المتصرف التربوي وانقاص من مهامه في ظل محاولات فرض هذه التسمية الجديدة خلال النظام الأساسي الجديد المجمد، متسائلين عن مدى قانونية هذه التسمية مادام أن النظام الأساسي الذي أتى بها هو أصلا نظاما مجمدا كما أقر ذلك رئيس الحكومة.

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