أبرز الأسماء التي تسجل حضورها لأول مرة في اللائحة الموسعة للمنتخب المغربي

شهدت اللائحة الموسعة للمنتخب المغربي، للمشاركة في كأس أمم أفريقيا “الكوت ديفوار 2023″، حضور أسماء جديدة لأول مرة.

وعزز الناخب الوطني، وليد الركراكي، لائحته الأولية بأسماء جديدة من الدوري الفرنسي ويتعلق الأمر، بنائل العيناوي، لاعب نادي لانس، ونبيل عليوي، مهاجم لوهافر.

وعرفت لائحة “أسود الأطلس” تواجد إلياس أخوماش، لاعب فياريال الإسباني، بعدما كان حاضرا في المنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى عمر الهيلالي، ظهير نادي إسبانيول.

ووضع الركراكي ملامحا جديدة في لائحته الموسعة لـ”الكان”، من أجل ضخ دماء جديدة لتدعيم التركيبة البشرية، بعد اختياره لأمين الوعد، حارس مرمى نهضة بركان.

يشار إلى أن المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا.

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